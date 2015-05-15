更正-国际油市：亚洲石脑油现货价转为贴水，汽油裂解价差回升

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(更正：第四段“大象”有误，应为“大山”)
路透新加坡5月14日 - 亚洲石脑油现货价周四在台湾转为贴水，为两个半月来首见。
供应充沛、裂解装置岁修导致需求较低、以及遭到液化石油气(LPG)取代，都是造成石脑油下跌的原因。
台湾台塑石化买进约100,000吨石脑油，6月下半月付运台湾麦寮，价格为C&F较日本报价每吨贴水1-2美元。
韩国三星道达尔石化亦买进6月下半月运往大山的石脑油，但交易商表示价格不详。
汽油裂解价差周四回升至10个月高点每桶15.03美元，因穆斯林斋月之前需求料维持强劲。
官方数据显示，新加坡5月13日止当周轻质馏分油库存增加不到1%，至三周高位1,303.6万桶。
新加坡现货市场无汽油交易，交易商称因买卖价差距偏大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元