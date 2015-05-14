版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 21:34 BJT

美国热股：沃尔玛拟推较低年费送货服务挑战亚马逊，盘初股价小涨

路透5月14日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 计划今夏试行50美元年费的网购无限次送货服务，这可能会使亚马逊(Amazon.com) 99美元年费的Prime服务受到冲击。

沃尔玛周四盘初上涨0.4%，周三收报78.16美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐