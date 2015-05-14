美国热股：沃尔玛拟推较低年费送货服务挑战亚马逊，盘初股价小涨

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透5月14日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 计划今夏试行50美元年费的网购无限次送货服务，这可能会使亚马逊(Amazon.com) 99美元年费的Prime服务受到冲击。
沃尔玛周四盘初上涨0.4%，周三收报78.16美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在