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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 21:33 BJT

美国热股：Shake Shack意外录得季度获利，盘初股价劲扬逾11%

路透5月14日 - 汉堡连锁运营商Shake Shack 季报意外录得获利，因尽管无激素、无抗生素汉堡调高售价，仍广受愈来愈有健康意识的美国消费者欢迎。

Shake Shack周四盘初涨逾11%，周三收报68.36美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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