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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 21:32 BJT

美国热股：Puma Biotech乳癌药发表实验细节，盘初股价下跌逾16%

路透5月14日 - Puma Biotechnology 实验性乳癌药丸neratinib后期阶段试验细节显示，该药物能提高某些病患的无疾病存活期(DFS)，但仅能增长2.3个月。

该股周四盘初大跌逾16%，周三收报209.72美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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