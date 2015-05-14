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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 21:31 BJT

美国热股：Kohl's同店销售受天气影响低于预期，股价盘初下跌逾10%

路透5月14日 - 柯尔百货公司(Kohl's Corp) 公布季度同店销售低于预期，受2月异常冷冽的天气影响。

Kohl's股价周四盘初下跌逾10%，周三收报74.51美元。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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