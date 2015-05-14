《焦点》日本夏普获得19亿美元纾困，但重整措施仍显力道不足

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
* 将由银行取得2,000亿日圆债转股注资
* 另外由企业重组基金提供250亿日圆
* 录得年度净损2,220亿日圆
* 将全球裁员10%，出售大楼
路透东京5月14日 - 日本夏普 宣布取得19亿美元纾困资金。由于智慧手机面板业务惨遭亚洲对手围攻，夏普深陷亏损，这是夏普三年内第二次由大型银行带头提供纾困。
虽然新重整措施将包括裁员5,000人，相当于全球员工数的10%，以及出售企业大楼，但这些措施被认为仍不够大刀阔斧。
夏普社长高桥兴三表示，并未考虑将夏普的面板事业拆分出来，而且将继续在日本生产电视机。这些令投资人怀疑夏普的长期生存能力。
“现行业务模式令人缺乏信心，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成称。“夏普有先进面板技术，但并不赚钱。”
根据纾困协议，主要债权银行瑞穗银行 及三菱东京日联银行 将以债转股，合计注资2,000亿日圆(17亿美元)。
企业重组基金Japan Industrial Solutions(JIS)也将提供250亿日圆，取得夏普优先股。
虽然债权银行接受纾困方案，但并不认为重整措施已经足够。一家夏普主要往来银行的高层主管表示，夏普宣布的内容缺乏扭转面板事业的有力计划。
“有必要考虑包括可能合并的更多措施。这需要时间，”这位不愿具名的银行人士称。
**错误已犯下**
夏普公布年度净损2,220亿日圆，为四年内第三度亏损，社长高桥兴三归咎于财年下半年营运环境急速恶化。
他承认，管理阶层也有责任，但他不打算下台，至少在周四公布的三年重整计划实施期间不会下台。
“当然，如果我们没有犯错，就不会是现在的局面，”他在记者会上表示。“我主导制定这个中程计划，所以我不可能中途而退。”
他表示，夏普将力争重新录得营业利润，本财年目标为800亿日圆，两年后1,200亿日圆。
纾困资金将用于偿还债务及支应投资，夏普也将出售总部，并表示可能为北美电视事业寻找合作伙伴。
如此一来夏普的资源将集中在日本及其他亚洲地区。
夏普并宣布减资，由1,200亿日圆以上减至5亿日圆，以注销帐面累积亏损。此举将有助恢复派息，被视为获得银行同意纾困的关键条件。
夏普股价周四收报200日圆，下跌1%，今年以来下跌25%。市值由1999年末期的3兆(万亿)日圆，萎缩至3,550亿日圆。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
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