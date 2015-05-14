欧洲股市：收升，因钢企上涨盖过对债市抛售的忧虑

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，德股DAX指数劲升1.8%
* 钢企上涨盖过对债市的忧虑，令欧股攀升
* 公债收益率和欧元上升令欧股承压
路透伦敦/爱丁堡5月14日 - 欧洲股市周四上涨，受助于欧洲钢企走高，此前报导称，欧盟对俄罗斯和中国进口冷轧钢进行反倾销调查。
自从2014年6月欧洲钢铁联盟（Eurofer）提出抗议，认为进口矽钢对本地业者造成损害后，欧盟执委会即已对方向性矽钢扁轧制品（GOES）课征关税。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,581.43点，盘中曾下挫最多0.8%。
德股DAX指数 收涨1.84%，报11,559.82点。法国CAC指数 收升1.36%，收报5,029.31点。
“看到欧洲股市全线上涨，涉及范围很广。对欧洲债市抛售的担忧可能减弱，因通缩预期下降。目前人们在消化通胀上升，”Coutts全球股市策略师James Butterfill表示。
“季节性，公债收益率在每年这个时候倾向下跌，所以近期公债收益率上涨和近期的季节性趋势相反。”
钢企安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 是表现最好的FTSEurofirst 300指数成份股，劲升5.7%，同业德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 劲升2.8%。
不过，欧股稍早下挫，因美元下跌，迹象显示美国第一季经济放缓的势头将可能持续至第二季。美元下跌，令欧元兑美元上涨。
英国富时100指数 收高0.34%，报6,973.04点。(完)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。