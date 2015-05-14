芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因回补空头

路透芝加哥5月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小涨，交易商说，指标7月合约触及一个月低位后，尾盘有一轮回补空头，支撑大豆市场。

大豆期货在日内大部份时间下跌，因预期今年春季美国大豆播种面积大。

豆油期货小涨，豆粕期货下滑，受累于美国豆粕市场和出口市场需求疲弱。

近月CBOT豆粕 在隔夜交易时段触及2012年1月13日来的最低水准。

民间分析企业Informa Economics预计，今年春季美国农户大豆种植面积为8,718.5万英亩，高于美国农业部原本预计将创纪录的8,4635万英亩。

7月大豆期货合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳9.57美元。

7月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨302.2美元。7月豆油合约 升0.10美分，报33.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为152,536口，豆粕为67,238口，豆油为74,041口。(完)