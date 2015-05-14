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市场报道 | 2015年 5月 15日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因回补空头

路透芝加哥5月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小涨，交易商说，指标7月合约触及一个月低位后，尾盘有一轮回补空头，支撑大豆市场。

大豆期货在日内大部份时间下跌，因预期今年春季美国大豆播种面积大。

豆油期货小涨，豆粕期货下滑，受累于美国豆粕市场和出口市场需求疲弱。

近月CBOT豆粕 在隔夜交易时段触及2012年1月13日来的最低水准。

民间分析企业Informa Economics预计，今年春季美国农户大豆种植面积为8,718.5万英亩，高于美国农业部原本预计将创纪录的8,4635万英亩。

7月大豆期货合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳9.57美元。

7月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨302.2美元。7月豆油合约 升0.10美分，报33.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为152,536口，豆粕为67,238口，豆油为74,041口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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