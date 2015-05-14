全球金市：金价触及三个月高位，因美国数据缓和升息忧虑

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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* 黄金势将创1月16日来最大单周涨幅
* 在美国数据公布后，美元下跌
路透纽约/伦敦5月14日 - 金价周四触及三个月高位，因新一批美国经济数据良莠不齐，令市场推迟对美国升息时间的预期，美元因此下跌。
现货金 升至2月17日来最高，报1,227.04美元，在1828 GMT，现货金上涨0.5%，报1,221.43美元。
美国6月期金 收涨7美元，报每盎司1,225.20美元。
本周黄金可望创下1月来最大周度涨幅，主要受助于周三录得约2%的升幅。
美国上周初请失业金人口降至近15年低位，但其他数据显示，美元走强和油价回落使通胀继续受压。
黄金没有理会全球股市上涨。股市上涨通常削弱黄金作为对冲风险工具的吸引力。
美元兑一篮子主要货币下滑0.2%，令黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。
世界黄金协会报告指出，2015年第一季度黄金需求为1,079吨，同比下降1%，其中中国黄金消费需求下降7%至273吨。
现货银 攀升至三个月高位每盎司17.55美元。现货铂金 涨0.7%，报每盎司1,155.74美元。现货钯金 下滑0.7%，报每盎司778.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。