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市场报道 | 2015年 5月 15日 星期五 06:06 BJT

《美国重要政经日程》--5月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1315 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布4月工业生产

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨数据

2000 - 财政部公布3月国际资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李爽)
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