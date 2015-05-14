日本数据：4月国内企业物价指数同比下降2.1%，符合市场预估

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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路透东京5月15日 - 日本央行周五公布数据显示，4月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降2.1%。
市场预估中值也为下降2.1%。3月时较上年同期上升0.7%。
整体最终商品物价较上年同期升0.5%。
国内最终商品物价则较上年同期下降1.0%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先 前数据可能有所修正：
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4月 3月 2月 4月指数
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年变动率 -2.1 (-2.1) +0.7 +0.4 103.6
月变动率 +0.1 (+0.1) +0.3 -0.1
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(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
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路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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