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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 07:57 BJT

日本数据：4月国内企业物价指数同比下降2.1%，符合市场预估

路透东京5月15日 - 日本央行周五公布数据显示，4月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降2.1%。

市场预估中值也为下降2.1%。3月时较上年同期上升0.7%。

整体最终商品物价较上年同期升0.5%。

国内最终商品物价则较上年同期下降1.0%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先 前数据可能有所修正：

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4月 3月 2月 4月指数

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年变动率 -2.1 (-2.1) +0.7 +0.4 103.6

月变动率 +0.1 (+0.1) +0.3 -0.1

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参看完整表格,请点选以下网址

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(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)
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