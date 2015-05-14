澳新经济指标预测--5月15日-5月22日****

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月15日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月18日当周 5月18日(一) 0130 澳洲新车销售 4月 -- +0.5% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -0.7% -0.4% 产出物价 持平 -0.1% 5月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月20日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -3.2% 5月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月22日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。