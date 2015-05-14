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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--5月15日-5月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    5月11日当周
    
    5月15日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月18日当周
    
    5月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                 4月          --      +0.5%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第一季       -0.7%     -0.4%
                                  产出物价                        持平     -0.1%
    
    5月19日(二)
    暂无重要经济数据公布。   
    
    5月20日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           5月          --      -3.2% 
    
    5月21日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月22日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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