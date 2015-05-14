日韩经济指标预测--5月15日-5月22日****

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月14日(四) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -2.1% +0.7% 5月15日(五) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 0000 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -- -8.1% 进口(较上年同期) -- -17.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差85 -- 韩国央行指标利率 5月 1.75% 1.75% 5月17日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- +5.9% 5月18日当周 5月18日(一) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- -0.3% 产能利用率(较前月) -- -3.2% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.7% 5月19日(二) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% (环比年率) +1.5% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.2% +0.5% GDP资本支出(较前季) +0.8% -0.1% GDP外部需求(较前季) -0.1% +0.2% 5月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月21日(四) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正12 5月22日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 49.9 (完)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9