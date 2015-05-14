《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月14日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 42.71 -0.46 -1.07 1842092
搜狐 66.18 -0.60 -0.90 1002424
网易 140.83 +10.83 +8.33 3053178
百度 190.27 +1.09 +0.58 3391291
台湾
台湾积体电路 24.41 -0.03 -0.12 2432260
联电 2.22 +0.00 +0.00 439089
日月光 7.08 +0.02 +0.28 232143
矽品精密 8.10 +0.05 +0.62 898218
和信超媒体 0.75 -0.03 -3.85 317272
友达 4.99 +0.00 +0.00 140718
中华电信 32.35 -0.11 -0.34 57973
台湾国际航电 46.17 +0.05 +0.11 1166286
香港
中国移动 68.02 +0.10 +0.15 318071
中国联通 17.86 -0.01 -0.06 103770
中国电信 71.19 -1.55 -2.13 21606
中芯国际 5.18 -0.07 -1.33 894
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 16
(完)
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大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9