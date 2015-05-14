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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 42.71 -0.46 -1.07 1842092

搜狐 66.18 -0.60 -0.90 1002424

网易 140.83 +10.83 +8.33 3053178

百度 190.27 +1.09 +0.58 3391291

台湾

台湾积体电路 24.41 -0.03 -0.12 2432260

联电 2.22 +0.00 +0.00 439089

日月光 7.08 +0.02 +0.28 232143

矽品精密 8.10 +0.05 +0.62 898218

和信超媒体 0.75 -0.03 -3.85 317272

友达 4.99 +0.00 +0.00 140718

中华电信 32.35 -0.11 -0.34 57973

台湾国际航电 46.17 +0.05 +0.11 1166286

香港

中国移动 68.02 +0.10 +0.15 318071

中国联通 17.86 -0.01 -0.06 103770

中国电信 71.19 -1.55 -2.13 21606

中芯国际 5.18 -0.07 -1.33 894

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 16

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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