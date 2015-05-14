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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--5月15日

路透5月15日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

5月14日

2350 - 4月企业物价指数

5月15日

0340 - 日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演说

0500 - 4月消费者信心指数

0600 - TonenGeneral Sekiyu KK 发布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
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