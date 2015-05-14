《美国上市公司业绩公布日程表》--5月15日至5月22日

汤森路透5月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 5月18日 AMC Q2 2015 安捷伦科技 5月19日 AMC Q1 2016 Urban Outfitters Inc 5月19日 AMC Q2 2015 Analog Devices Inc 5月19日 AMC Q1 2016 欧特克(Autodesk) 5月19日 AMC Q4 2015 Computer Sciences Corp 5月19日 BMO Q1 2015 家得宝(Home Depot) 5月19日 BMO Q1 2016 TJX Companies Inc 5月19日 11:00 Q1 2016 沃尔玛(Wal-Mart) 5月20日 AMC Q1 2016 Salesforce.com Inc 5月20日 BMO Q2 2015 Hormel Foods Corp 5月20日 AMC Q1 2015 L Brands Inc 5月20日 BMO Q1 2015 Lowe's Companies Inc 5月20日 AMC Q4 2015 NetApp, Inc. 5月20日 BMO Q1 2015 Staples Inc 5月20日 BMO Q1 2015 Target Corp 5月21日 BMO Q1 2016 Best Buy Co Inc 5月21日 20:00 Q1 2015 Gap Inc 5月21日 AMC Q2 2015 惠普 5月21日 AMC Q3 2015 Intuit Inc 5月21日 BMO Q4 2015 Patterson Companies Inc 5月21日 AMC Q1 2015 Ross Stores Inc 5月22日 BMO Q3 2015 Campbell Soup Co 5月22日 BMO Q2 2015 Deere & Co 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张荻)