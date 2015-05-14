《焦点》伊朗海军向悬挂新加坡国旗油轮开火，海湾紧张局势升温

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
船运行业官员表示，他们预计海上紧张形势还可能继续加剧，从而导致船运费用飙升。
“这个样子看起来好像是革命卫队在利用商业借口实施干预，”一家船运保险公司表示。“这可能会影响到(保险)费率。”
美国国防部没有排除再次命令美军舰为经过霍尔木兹海峡的商业船只护航的可能。
油轮所有人South Maritime Pte Ltd在声明中称，伊朗舰船最初开火警告，但在油轮未听从命令停下后直接向其射击。
“油轮没有受到严重破坏，23名船员也无人受伤，”声明称。船主方面还表示，油轮后来安全抵达杰贝阿里(Jebel Ali)港。
每天有数百万桶原油经由曼德海峡和霍尔木兹海峡运往欧洲、美国和亚洲，这些航道分别经过也门与伊朗沿岸。(完)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9