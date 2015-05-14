《焦点》伊朗海军向悬挂新加坡国旗油轮开火，海湾紧张局势升温

船运行业官员表示，他们预计海上紧张形势还可能继续加剧，从而导致船运费用飙升。

“这个样子看起来好像是革命卫队在利用商业借口实施干预，”一家船运保险公司表示。“这可能会影响到(保险)费率。”

美国国防部没有排除再次命令美军舰为经过霍尔木兹海峡的商业船只护航的可能。

油轮所有人South Maritime Pte Ltd在声明中称，伊朗舰船最初开火警告，但在油轮未听从命令停下后直接向其射击。

“油轮没有受到严重破坏，23名船员也无人受伤，”声明称。船主方面还表示，油轮后来安全抵达杰贝阿里(Jebel Ali)港。