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市场报道 | 2015年 5月 15日 星期五 07:54 BJT

****欧洲经济指标预测--5月15日-5月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    5月11日当周
    
    5月15日(五)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   4月         --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      -3.4%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        3月        +2.5%    -0.9%
                       (较上年同期)                               +1.0%    -1.3%
   
    
    5月18日当周
    
    5月18日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      3月         --      -2.7%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  3月         --   顺差6.91
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差35.38
    
    5月19日(二)
    0830 英国CPI(较前月)                               4月         --      +0.2%
                (较上年同期)                                       --       持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --      +0.2%
                              (较上年同期)                         --      +0.9%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)               --      +0.2%
                                            (较上年同期)           --      +0.9%
    0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)         4月         --      +0.3%
                                      (较上年同期)                 --     -13.0%
                              产出物价(较前月)                     --      +0.2%
                                      (较上年同期)                 --      -1.7%
                              核心产出(较前月)                     --       持平
                                      (较上年同期)                 --      +0.1%
    0900 德国ZEW景气判断指数                           5月      正50.0    正53.3
             ZEW现况指数                                        正70.0    正70.2
    
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)          3月         --    顺差203      
    0900 欧元区HICP(较前月)                        4月终值       +0.2%     +1.1%
                   (较上年同期)                                   持平      持平
               扣除食品与能源的HICP(较前月)                        --      +1.2%
                                   (较上年同期)                  +0.6%     +0.6%
    
    5月20日(三)
    0600 德国PPI(较前月)                               4月         --      +0.1%
                (较上年同期)                                       --      -1.7%
    
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           5月         --      0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         5月         --     负23.2
    
    5月21日(四)
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        52.2      52.1
                   服务业PMI                                      54.0      54.0
                   综合PMI                                         --       54.1
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)            3月         --    顺差138
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                          --    顺差264
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          3月         --  净流入132
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        51.9      52.0
                     服务业PMI                                    54.0      54.1
                     综合PMI                                      53.8      53.9
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        4月         --       持平
                       (较上年同期)                                --      +1.0%
    0830 英国零售销售(较上月)                          4月         --      -0.5%
                     (较上年同期)                                  --      +4.2%
             扣除能源的零售销售(较上月)                            --      +0.2%
                               (较上年同期)                        --      +5.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               5月         --        正1 
    
    5月22日(五)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第一季修正值 +0.3%     +0.3%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%     +1.1%
    0645 法国企业景气指数                              5月       正101     正101
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        48.5      48.0
                   服务业PMI                                      52.0      51.4
                   综合PMI                                         --       50.6
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       5月       108.4     108.6
                    现况指数                                     113.9     113.9
                    预期指数                                     103.1     103.5
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            3月         --     +0.80%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.00%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            3月         --     +0.40%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     -0.90%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              4月         --      67.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --     194.44
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            3月         --     -0.20%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     +0.10% (完)
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