欧洲经济指标预测--5月15日-5月22日****

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月15日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +2.5% -0.9% (较上年同期) +1.0% -1.3% 5月18日当周 5月18日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差6.91 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.38 5月19日(二) 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -13.0% 产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -1.7% 核心产出(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正50.0 正53.3 ZEW现况指数 正70.0 正70.2 0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 3月 -- 顺差203 0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.2% +1.1% (较上年同期) 持平 持平 扣除食品与能源的HICP(较前月) -- +1.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 5月20日(三) 0600 德国PPI(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 负23.2 5月21日(四) 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 52.2 52.1 服务业PMI 54.0 54.0 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 3月 -- 顺差138 经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 顺差264 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流入132 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.9 52.0 服务业PMI 54.0 54.1 综合PMI 53.8 53.9 0800 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国零售销售(较上月) 4月 -- -0.5% (较上年同期) -- +4.2% 扣除能源的零售销售(较上月) -- +0.2% (较上年同期) -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 正1 5月22日(五) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.1% 0645 法国企业景气指数 5月 正101 正101 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 48.5 48.0 服务业PMI 52.0 51.4 综合PMI -- 50.6 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 108.4 108.6 现况指数 113.9 113.9 预期指数 103.1 103.5 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 3月 -- +0.80% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.00% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 3月 -- +0.40% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.90% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 67.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 194.44 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 3月 -- -0.20% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- +0.10% (完)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。