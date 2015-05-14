欧洲经济指标预测--5月15日-5月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日当周 5月15日(五) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +2.5% -0.9% (较上年同期) +1.0% -1.3% 5月18日当周 5月18日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差6.91 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.38 5月19日(二) 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -13.0% 产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -1.7% 核心产出(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正50.0 正53.3 ZEW现况指数 正70.0 正70.2 0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 3月 -- 顺差203 0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.2% +1.1% (较上年同期) 持平 持平 扣除食品与能源的HICP(较前月) -- +1.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 5月20日(三) 0600 德国PPI(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 负23.2 5月21日(四) 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 52.2 52.1 服务业PMI 54.0 54.0 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 3月 -- 顺差138 经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 顺差264 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流入132 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.9 52.0 服务业PMI 54.0 54.1 综合PMI 53.8 53.9 0800 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国零售销售(较上月) 4月 -- -0.5% (较上年同期) -- +4.2% 扣除能源的零售销售(较上月) -- +0.2% (较上年同期) -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 正1 5月22日(五) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.1% 0645 法国企业景气指数 5月 正101 正101 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 48.5 48.0 服务业PMI 52.0 51.4 综合PMI -- 50.6 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 108.4 108.6 现况指数 113.9 113.9 预期指数 103.1 103.5 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 3月 -- +0.80% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.00% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 3月 -- +0.40% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.90% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 67.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 194.44 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 3月 -- -0.20% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- +0.10% (完)