全球贸易：欧盟就针对俄中在欧盟市场倾销钢铁的诉讼展开调查

路透布鲁塞尔/莫斯科5月14日 - 欧盟执委会周四发表官方声明称，针对中国和俄罗斯以低于市场成本价在欧盟市场出售冷轧扁钢产品的指控，执委会已发起一项反倾销调查。

此前欧洲钢铁厂商协会Eurofer在今年4月指控俄罗斯和中国在欧盟市场倾销冷轧扁钢产品，对欧盟产业“带来实质损害”。这种产品可应用于汽车和家电等领域。

如果执委会经调查确认指控为实，则可以课征反倾销税。

最新一批反倾销税于周三宣布，执委会称，欧盟周四起将对来自中国、日本、俄罗斯、韩国及美国的进口取向性矽电钢(GOES)课征反倾销税。这是今年为保护欧盟钢铁厂商所推出的第二记重拳。

Eurofer称，将售价压至产品成本价以下的倾销性进口已对欧盟产业带来损害，造成重大损失。

俄罗斯两大钢铁公司发言人士表示，他们并未倾销，亦未低价抢市。

Severstal 发言人指称，公司外销完全遵循国际贸易法规。

Novolipetsk Steel 发言人指出，他很确定公司并未倾销。