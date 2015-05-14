全球贸易：欧盟就针对俄中在欧盟市场倾销钢铁的诉讼展开调查

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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路透布鲁塞尔/莫斯科5月14日 - 欧盟执委会周四发表官方声明称，针对中国和俄罗斯以低于市场成本价在欧盟市场出售冷轧扁钢产品的指控，执委会已发起一项反倾销调查。
此前欧洲钢铁厂商协会Eurofer在今年4月指控俄罗斯和中国在欧盟市场倾销冷轧扁钢产品，对欧盟产业“带来实质损害”。这种产品可应用于汽车和家电等领域。
如果执委会经调查确认指控为实，则可以课征反倾销税。
最新一批反倾销税于周三宣布，执委会称，欧盟周四起将对来自中国、日本、俄罗斯、韩国及美国的进口取向性矽电钢(GOES)课征反倾销税。这是今年为保护欧盟钢铁厂商所推出的第二记重拳。
Eurofer称，将售价压至产品成本价以下的倾销性进口已对欧盟产业带来损害，造成重大损失。
俄罗斯两大钢铁公司发言人士表示，他们并未倾销，亦未低价抢市。
Severstal 发言人指称，公司外销完全遵循国际贸易法规。
Novolipetsk Steel 发言人指出，他很确定公司并未倾销。
俄罗斯数名行业消息人士表示，该国企业于2014年外销约72.4万吨冷轧钢至欧盟，2013年时则仅为727吨。(完) (编译 刘秀红/龚芳; 审校 杜明霞/戴素萍)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。