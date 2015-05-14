路透专访：美国政府不鼓励中资参与美液化天然气出口项目

路透纽约5月14日 - 美国一家相关企业的主管周四告诉路透，美国能源部建议美国企业不要让中国公司参与投资美国的液化天然气(LNG)出口项目。

Freeport LNG首席执行官Michael Smith称，目前见不到与中国企业达成利润丰厚的美国天然气出口交易，正是拜此建议所赐。一些现有的LNG交易规模在数十亿美元左右。

Smith表示，Freeport LNG在联邦审批过程中被告知，建议不要邀请中资参与，以免遭政治面阻力。这家私营公司正在得克萨斯州海岸建造一个LNG出口项目，将从2018年起面向亚洲的客户供应LNG。

“(美国)能源部建议我们谨慎选择客户，因为这可能牵涉到政治问题，”他表示，并称中资参与美国主要出口项目将是“政治上的烫手山芋，其风险并非我们所能承担。”

出口美国LNG的问题反映出了能源企业和消费者之间的严重分歧。能源企业希望将美国LNG向全球市场开放，而消费者却担心，这会推高美国国内的天然气价格。