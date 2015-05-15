路透专访：美国政府不鼓励中资参与美液化天然气出口项目

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
在路透求证时，美国能源部没有承认但也没否认给过这样的建议，只表示现已批准向全球出口美国LNG的七个项目，目的地包括中国在内。
“LNG货物的最终目的地将取决于商业上的安排和影响因素，只是在交付后报备能源部而已，”能源部一位女发言人在回复给路透的电子邮件中称。
美国天然气钻探热潮导致国内供应过剩，将国内价格推低至远低于全球平均水平，吸引全球各地客户预定求购美国的LNG。其中一些客户已经在相关项目中持有权益，首批项目预计今年稍晚就能开工。
然而，尽管预期中国天然气需求日益增长，美国项目也有望从今年开始向亚洲市场出口，但没有一家中国企业直接预定接收美国出口天然气。一些美国LNG最终会抵达中国港口，但只是通过二道交易实现的。
Smith称，(没有中国企业预定)不是因为中资没有兴趣，Freeport对潜在中国客户一律回绝，以听从能源部的建议。
他表示，邀请中资加入将可能意味着中国企业获得出口项目的权益，而中方持股项目最后几乎肯定会导致向中国的出口。
“这就很有可能陷入中资控股美国LNG的情况，”Smith称，“能源部称，你们这些企业可不希望一大群参议员指责，我们的天然气都跑去中国了。”
“我们已收到来自其他客户的投资兴趣，所以大可以选择不直接向中国出口天然气，”Smith称。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元