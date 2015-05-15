路透专访：美国政府不鼓励中资参与美液化天然气出口项目

在路透求证时，美国能源部没有承认但也没否认给过这样的建议，只表示现已批准向全球出口美国LNG的七个项目，目的地包括中国在内。

“LNG货物的最终目的地将取决于商业上的安排和影响因素，只是在交付后报备能源部而已，”能源部一位女发言人在回复给路透的电子邮件中称。

美国天然气钻探热潮导致国内供应过剩，将国内价格推低至远低于全球平均水平，吸引全球各地客户预定求购美国的LNG。其中一些客户已经在相关项目中持有权益，首批项目预计今年稍晚就能开工。

然而，尽管预期中国天然气需求日益增长，美国项目也有望从今年开始向亚洲市场出口，但没有一家中国企业直接预定接收美国出口天然气。一些美国LNG最终会抵达中国港口，但只是通过二道交易实现的。

Smith称，(没有中国企业预定)不是因为中资没有兴趣，Freeport对潜在中国客户一律回绝，以听从能源部的建议。

他表示，邀请中资加入将可能意味着中国企业获得出口项目的权益，而中方持股项目最后几乎肯定会导致向中国的出口。

“这就很有可能陷入中资控股美国LNG的情况，”Smith称，“能源部称，你们这些企业可不希望一大群参议员指责，我们的天然气都跑去中国了。”

“我们已收到来自其他客户的投资兴趣，所以大可以选择不直接向中国出口天然气，”Smith称。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)