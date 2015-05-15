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债券 | 2015年 5月 15日 星期五 08:05 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称不会停止印钞计划，希望此举会促进投资

“无论如何，我们将完全按照所宣布的那样执行购债计划，直到通胀形势实现持续性改善，”他说。

德拉吉还回应了量化宽松(QE)会吹起房地产泡沫或打击储蓄的批评意见，淡化了这方面的忧虑。

“目前基本上还没有看到大规模金融失衡的迹象。”

但德拉吉表示，一旦撤出宽松货币政策的时机到来，政策制定者必须要非常小心。因为长期印钞刺激经济可能会使投资者把现金投入各类资产，而在正常时期，这些资产是不太容易卖出去的。

“从过多的流动性政策中退出，必须非常非常小心，”德拉吉在华盛顿的一次演讲后表示。他说，这些政策如果长期实施，它们就会在投资者头脑中越来越“根深蒂固”。(完) (编译 李爽/王颖；审校 龚芳/戴素萍)

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