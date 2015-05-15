欧洲央行：总裁德拉吉称不会停止印钞计划，希望此举会促进投资

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
“无论如何，我们将完全按照所宣布的那样执行购债计划，直到通胀形势实现持续性改善，”他说。
德拉吉还回应了量化宽松(QE)会吹起房地产泡沫或打击储蓄的批评意见，淡化了这方面的忧虑。
“目前基本上还没有看到大规模金融失衡的迹象。”
但德拉吉表示，一旦撤出宽松货币政策的时机到来，政策制定者必须要非常小心。因为长期印钞刺激经济可能会使投资者把现金投入各类资产，而在正常时期，这些资产是不太容易卖出去的。
“从过多的流动性政策中退出，必须非常非常小心，”德拉吉在华盛顿的一次演讲后表示。他说，这些政策如果长期实施，它们就会在投资者头脑中越来越“根深蒂固”。(完) (编译 李爽/王颖；审校 龚芳/戴素萍)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6