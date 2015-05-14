更新版1-加拿大央行：副总裁称调整通胀目标的门槛“极高”

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路透温哥华5月14日 - 加拿大央行副总裁Lynn Patterson周四称，到明年确定通胀目标时，调整央行通胀目标的门槛将“极高”。

加拿大央行每五年会审查一次通胀目标，该行去年表示，鉴于在利率接近零的情况下设定货币政策存在难度，该行正在研究是否将通胀目标调升至高于当前2%的水准。

“很明显，我们在非常认真地考虑这个问题，”Patterson在一次讲话后回答观众提问时说。“目前的这个通胀目标我们维持了20年，很明显，调整它的门槛会极高。”

Patterson说，央行也在考虑其他通胀议题，包括衡量核心通胀的正确方式。她的此番言论与央行总裁波洛兹表达过的看法类似，波洛兹今年早前曾指出，调整通胀目标的门槛很高。