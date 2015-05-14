更新版1-加拿大央行：副总裁称调整通胀目标的门槛“极高”

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
(新增细节)
路透温哥华5月14日 - 加拿大央行副总裁Lynn Patterson周四称，到明年确定通胀目标时，调整央行通胀目标的门槛将“极高”。
加拿大央行每五年会审查一次通胀目标，该行去年表示，鉴于在利率接近零的情况下设定货币政策存在难度，该行正在研究是否将通胀目标调升至高于当前2%的水准。
“很明显，我们在非常认真地考虑这个问题，”Patterson在一次讲话后回答观众提问时说。“目前的这个通胀目标我们维持了20年，很明显，调整它的门槛会极高。”
Patterson说，央行也在考虑其他通胀议题，包括衡量核心通胀的正确方式。她的此番言论与央行总裁波洛兹表达过的看法类似，波洛兹今年早前曾指出，调整通胀目标的门槛很高。
有经济分析师称，本周加拿大央行不大可能调高通胀目标，因为存在损及信誉和破坏对现有标准广泛支持的风险。
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路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。