更新版1-加拿大央行：副总裁称调整通胀目标的门槛“极高”

Patterson在之前的讲话中概述了加拿大央行公开市场操作的调整提案，但警告称这只是微调，不要过度解读。

相关提案公布在上周的两份咨询文件中，征求意见截止时间为7月。

“不要因这场讲话以及咨询文件中的提案，对当前或未来的货币政策立场加以推断，”Patterson在讲话中称。此次讲话并未涉及货币政策问题。

Patterson说，提案中提及减少该行在初级市场标售时所购买债券的规模，以2014年的发行数据计算，这相当于增加约90亿加元(75亿美元)可交易的指标债券。

“我们的意图是增强这些指标债券的流动性，减少对这类债券的持仓，将更多债券留给其他买家，”她说。

Patterson说，引入定期回购协议也将使得该行降低在公债初级市场的参与度，有助于洞察短期融资市场的流动性状况。(完) (编译 白云/汪红英；审校 李爽/龚芳)