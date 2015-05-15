更新版1-加拿大央行：副总裁称调整通胀目标的门槛“极高”

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
Patterson在之前的讲话中概述了加拿大央行公开市场操作的调整提案，但警告称这只是微调，不要过度解读。
相关提案公布在上周的两份咨询文件中，征求意见截止时间为7月。
“不要因这场讲话以及咨询文件中的提案，对当前或未来的货币政策立场加以推断，”Patterson在讲话中称。此次讲话并未涉及货币政策问题。
Patterson说，提案中提及减少该行在初级市场标售时所购买债券的规模，以2014年的发行数据计算，这相当于增加约90亿加元(75亿美元)可交易的指标债券。
“我们的意图是增强这些指标债券的流动性，减少对这类债券的持仓，将更多债券留给其他买家，”她说。
Patterson说，引入定期回购协议也将使得该行降低在公债初级市场的参与度，有助于洞察短期融资市场的流动性状况。(完) (编译 白云/汪红英；审校 李爽/龚芳)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6