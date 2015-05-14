金砖国家：5月14日股汇市收盘纵览

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透5月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月14日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.19%或1.92点，报1,035.80点。
中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力
中国汇市：人民币收创逾一周新高，升破6.20元关口后购汇意愿增强
香港股市：恒指微幅收高，腾讯控股第一季业绩优于预期
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巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.5%，报56,656.57点，盘中曾因巴西银行(巴西最大商业银行) 跌势拖累小幅走低。
巴西汇市：拉美货币普遍上涨，因美国经济数据暗示美国可能更晚而非更早升息，巴西雷亚尔兑美元回到3雷亚尔的水准。雷亚尔兑美元 收升报2.9914/27雷亚尔，上日报3.0365/85。
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南非股市：小幅下跌，矿企Impala Platinum 跌幅居前，此前该公司季度产出数据显示尚未完全从去年长达五个月的罢工的影响中恢复。指标Top-40指数 收低0.36%至47,821点，大盘All-share股指 跌0.33%报53,874点。
南非汇市：兰特续升，因对美国经济的担忧拖累美元走软
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印度股市：小跌，因欧洲公债收益率上升打压蓝筹股下挫，同时出口类股下滑，因卢比升越关键水准64卢比。指标BSE指数 收低0.17%报27,206.06点，NSE指数 跌0.14%报8,224.20点，两指数盘中最大跌幅分别达1.1%和1.2%。
印度汇市：印度卢比兑美元 升至63.64，追随多数其他亚洲货币的涨势。周三卢比收盘报64.00/01。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌2.52%，报1,054.900点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.75%，报577.00点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.75%至50.134卢布；卢布兑欧元 亦贬2.36%至57.220卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9