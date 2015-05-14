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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 07:54 BJT

金砖国家：5月14日股汇市收盘纵览

路透5月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.19%或1.92点，报1,035.80点。

中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力

中国汇市：人民币收创逾一周新高，升破6.20元关口后购汇意愿增强

香港股市：恒指微幅收高，腾讯控股第一季业绩优于预期

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巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.5%，报56,656.57点，盘中曾因巴西银行(巴西最大商业银行) 跌势拖累小幅走低。

　　巴西汇市：拉美货币普遍上涨，因美国经济数据暗示美国可能更晚而非更早升息，巴西雷亚尔兑美元回到3雷亚尔的水准。雷亚尔兑美元 收升报2.9914/27雷亚尔，上日报3.0365/85。

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南非股市：小幅下跌，矿企Impala Platinum 跌幅居前，此前该公司季度产出数据显示尚未完全从去年长达五个月的罢工的影响中恢复。指标Top-40指数 收低0.36%至47,821点，大盘All-share股指 跌0.33%报53,874点。

南非汇市：兰特续升，因对美国经济的担忧拖累美元走软

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印度股市：小跌，因欧洲公债收益率上升打压蓝筹股下挫，同时出口类股下滑，因卢比升越关键水准64卢比。指标BSE指数 收低0.17%报27,206.06点，NSE指数 跌0.14%报8,224.20点，两指数盘中最大跌幅分别达1.1%和1.2%。

印度汇市：印度卢比兑美元 升至63.64，追随多数其他亚洲货币的涨势。周三卢比收盘报64.00/01。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌2.52%，报1,054.900点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.75%，报577.00点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.75%至50.134卢布；卢布兑欧元 亦贬2.36%至57.220卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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