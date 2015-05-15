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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--5月15日

==========================今日重要政经日程==========================

5/15（周五）

--中国社会科学院于上午9:00举行2015年城市竞争力蓝皮书《中国城市竞争力报告No.13-巨手：托起城市中国新版图》发布会。

--中国商务部公布FDI新闻发布会

--中外丝路城市美食文化交流——扬州活动周16：00举行新闻发布会

*--国新办10：00举行发布会，工信部、财政部、央行负责人介绍加快高速宽带网络建设进一步促进网速提升和网费下降、公共服务领域推广政府和社会资本合作模式、进一步推动信贷资产证券化市场健康持续发展有关情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

5/18（周一）

--国务院总理李克强将于5月18日至26日应巴西联邦共和国总统罗塞芙、哥伦比亚共和国总统桑托斯、秘鲁共和国总统乌马拉、智利共和国总统巴切莱特邀请，对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。

5/23（周六）

*--2015清华五道口金融论坛

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿：王蕾)

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