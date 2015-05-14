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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 07:54 BJT

表格：韩国4月出口修正后为同比减少8.0%，进口下降17.8%

路透首尔5月15日 - 韩国海关周五公布的修正数据显示，4月出口较
上年同期减少8.0%，进口则是下滑17.8%，几近持平于初值。

    以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：

                                修正值          *初值
    贸易收支(10亿美元)         顺差8.5        顺差8.5
    出口额(10亿美元)              46.2           46.2
          (较上年同期变动%)       -8.0           -8.1
    进口额(10亿美元)              37.7           37.7
          (较上年同期变动%)      -17.8          -17.8

    注：*初值为产业通商资源部5月1日公布的数字。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 郑茵)
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