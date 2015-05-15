版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:06 BJT

《全球汇市》美元兑欧元困在三个月低位，难改一周来的颓势

那么市场很快就会重新预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)今年加息的可能性上升。

美国周五将公布的数据包括4月工业生产和5月密西根大学消费者信心指数初值。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，该央行将完全致力于推行万亿欧元购债计划，以期安抚市场，不过市场对此几无反应。

德拉吉未就希腊与国际债权人紧张的债务协商置评。他们的谈判仍是欧元区经济面临的一项关键风险。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1398 1.1408 -0.09 -5.78 1.2097

美元/日圆 119.17 119.13 +0.03 -0.43 119.68

欧元/日圆 135.83 135.90 -0.05 -6.18 144.78

美元/瑞郎 0.9126 0.9126 +0.00 -8.20 0.9941

英镑/美元 1.5766 1.5774 -0.05 +1.24 1.5573

美元/加元 1.1978 1.1980 -0.02 +3.10 1.1618

澳元/美元 0.8082 0.8074 +0.10 -1.05 0.8168

新西兰元/美元 0.7492 0.7494 -0.03 -3.91 0.7797

澳元/日圆 96.310 96.230 +0.08 -1.47 97.750

新西兰元/日圆 89.280 89.280 +0.00 -4.32 93.310

英镑/日圆 187.88 187.92 -0.02 +0.80 186.38

澳元/新西兰元 1.0780 1.0772 +0.07 +2.97 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 许娜/戴素萍/龚芳/李爽/郑茵/张荻/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐