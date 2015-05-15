《全球汇市》美元兑欧元困在三个月低位，难改一周来的颓势

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
那么市场很快就会重新预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)今年加息的可能性上升。
美国周五将公布的数据包括4月工业生产和5月密西根大学消费者信心指数初值。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，该央行将完全致力于推行万亿欧元购债计划，以期安抚市场，不过市场对此几无反应。
德拉吉未就希腊与国际债权人紧张的债务协商置评。他们的谈判仍是欧元区经济面临的一项关键风险。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1398 1.1408 -0.09 -5.78 1.2097
美元/日圆 119.17 119.13 +0.03 -0.43 119.68
欧元/日圆 135.83 135.90 -0.05 -6.18 144.78
美元/瑞郎 0.9126 0.9126 +0.00 -8.20 0.9941
英镑/美元 1.5766 1.5774 -0.05 +1.24 1.5573
美元/加元 1.1978 1.1980 -0.02 +3.10 1.1618
澳元/美元 0.8082 0.8074 +0.10 -1.05 0.8168
新西兰元/美元 0.7492 0.7494 -0.03 -3.91 0.7797
澳元/日圆 96.310 96.230 +0.08 -1.47 97.750
新西兰元/日圆 89.280 89.280 +0.00 -4.32 93.310
英镑/日圆 187.88 187.92 -0.02 +0.80 186.38
澳元/新西兰元 1.0780 1.0772 +0.07 +2.97 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 许娜/戴素萍/龚芳/李爽/郑茵/张荻/徐文焰)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元