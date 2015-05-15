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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:11 BJT

美股业绩：新浪第一季度非公认会计原则每股盈余0.04美元

路透5月14日 - 新浪 公布2015年第一季度财报：

* 第一季度非公认会计原则每股盈余0.04美元

* 第一季度每股亏损0.18美元

* 预计第一季度每股亏损0.01美元--汤森路透I/B/E/S

* 季度净营收较上年同期增8%至1.846亿美元

* 季度非公认会计原则净营收较上年同期增9%至1.82亿美元

* 季度广告业务营收较上年同期增11%至1.504亿美元

* 季度非广告业务营收3,420万美元

* 季度非公认会计原则非广告业务营收3,160万美元

* 第一季度营收预估1.807亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 微博移动策略在用户访问量和营收增长方面继续有不俗表现(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)

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