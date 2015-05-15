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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:01 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月15日

* 头版头条:

--中国结算14日发布的4月统计月报显示，4月沪深两市新增497.53万名投资者，其中自然人投资者496.95万名，非自然人投资者0.58万名；在机构新开A股账户方面，证券投资基金新开A股账户连续两月大幅增加。 　　

* 其他:

--中国证券业协会组织编撰的《中国证券业发展报告（2015）》称，2014年中国证券业发展呈现监管转型、制度优化、多层次资本市场建设提速、资本中介业务快速成长等特点。截至2014年底，120家证券公司总资产4.09万亿元，净资产9,205.19亿元，净资本6,791.60亿元。。

--发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力近日表示，金融、保险机构应进一步加大对“一带一路”能源合作的金融保险支持;同时要强化企业实施主体作用，发挥各地开放优势。

--保监会副主席陈文辉表示，中国保险市场持续健康发展并有巨大潜力，保监会通过建设风险导向的偿付能力体系（偿二代），以监管创新推动中国保险业改革发展和对外开放。去年全国保费收入突破2万亿元，增速为17.5%；行业利润突破2,000亿元，同比增长106%，利润总额创历史新高；保险业总资产突破10万亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳；审校 黄凯)

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