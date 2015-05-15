《中国报摘》--中国证券报5月15日

--保监会副主席陈文辉表示，中国保险市场持续健康发展并有巨大潜力，保监会通过建设风险导向的偿付能力体系（偿二代），以监管创新推动中国保险业改革发展和对外开放。去年全国保费收入突破2万亿元，增速为17.5%；行业利润突破2,000亿元，同比增长106%，利润总额创历史新高；保险业总资产突破10万亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳；审校 黄凯)