《中国报摘》--中国证券报5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
* 头版头条:
--中国结算14日发布的4月统计月报显示，4月沪深两市新增497.53万名投资者，其中自然人投资者496.95万名，非自然人投资者0.58万名；在机构新开A股账户方面，证券投资基金新开A股账户连续两月大幅增加。
* 其他:
--中国证券业协会组织编撰的《中国证券业发展报告（2015）》称，2014年中国证券业发展呈现监管转型、制度优化、多层次资本市场建设提速、资本中介业务快速成长等特点。截至2014年底，120家证券公司总资产4.09万亿元，净资产9,205.19亿元，净资本6,791.60亿元。。
--发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力近日表示，金融、保险机构应进一步加大对“一带一路”能源合作的金融保险支持;同时要强化企业实施主体作用，发挥各地开放优势。
--保监会副主席陈文辉表示，中国保险市场持续健康发展并有巨大潜力，保监会通过建设风险导向的偿付能力体系（偿二代），以监管创新推动中国保险业改革发展和对外开放。去年全国保费收入突破2万亿元，增速为17.5%；行业利润突破2,000亿元，同比增长106%，利润总额创历史新高；保险业总资产突破10万亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳；审校 黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元