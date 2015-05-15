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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

路透香港5月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7512港元<HK
 D=>)
                                                                                        
 美股道琼工业指数      周四收高191.75点，或1.06%，报18,252.24点。因投资者对利率的忧虑略
 为缓解，且美元走弱将可能推动美国跨国企业的销售增强。            
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       160.850   -1.84      42541            12.468      -0.10
 中国铝业                      16.540   10.05      75607             5.128      -0.23
 中国移动                      68.020    0.15     318071           105.447       0.24
 中国人寿                      71.170    0.71      76066            36.777       1.31
 中石油                       121.310    0.08      33168             9.403       0.35
 中石化                        89.440    0.48      36834             6.933       0.47
 汇丰控股                      48.670    0.72    1807148            75.450       0.87
 中电信                        71.190   -2.13      21606             5.518      -0.03
 中国联通                      17.860   -0.06     103770            13.844       0.03
 兖州煤业                       9.180   -0.86      17765             7.116      -0.20
 华能国际                      54.150    1.56       9161            10.493       0.70
 南方航空                      46.070    1.45      12979             7.142       1.30
 东方航空                      36.160    0.72       7544             5.606       0.82
 中芯国际                       5.180   -1.33        894             0.803       0.38
 （完）

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