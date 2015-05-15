《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透香港5月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7512港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周四收高191.75点，或1.06%，报18,252.24点。因投资者对利率的忧虑略 为缓解，且美元走弱将可能推动美国跨国企业的销售增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.850 -1.84 42541 12.468 -0.10 中国铝业 16.540 10.05 75607 5.128 -0.23 中国移动 68.020 0.15 318071 105.447 0.24 中国人寿 71.170 0.71 76066 36.777 1.31 中石油 121.310 0.08 33168 9.403 0.35 中石化 89.440 0.48 36834 6.933 0.47 汇丰控股 48.670 0.72 1807148 75.450 0.87 中电信 71.190 -2.13 21606 5.518 -0.03 中国联通 17.860 -0.06 103770 13.844 0.03 兖州煤业 9.180 -0.86 17765 7.116 -0.20 华能国际 54.150 1.56 9161 10.493 0.70 南方航空 46.070 1.45 12979 7.142 1.30 东方航空 36.160 0.72 7544 5.606 0.82 中芯国际 5.180 -1.33 894 0.803 0.38 （完）
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元