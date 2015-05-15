《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月15日

路透香港5月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7512港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周四收高191.75点，或1.06%，报18,252.24点。因投资者对利率的忧虑略 为缓解，且美元走弱将可能推动美国跨国企业的销售增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.850 -1.84 42541 12.468 -0.10 中国铝业 16.540 10.05 75607 5.128 -0.23 中国移动 68.020 0.15 318071 105.447 0.24 中国人寿 71.170 0.71 76066 36.777 1.31 中石油 121.310 0.08 33168 9.403 0.35 中石化 89.440 0.48 36834 6.933 0.47 汇丰控股 48.670 0.72 1807148 75.450 0.87 中电信 71.190 -2.13 21606 5.518 -0.03 中国联通 17.860 -0.06 103770 13.844 0.03 兖州煤业 9.180 -0.86 17765 7.116 -0.20 华能国际 54.150 1.56 9161 10.493 0.70 南方航空 46.070 1.45 12979 7.142 1.30 东方航空 36.160 0.72 7544 5.606 0.82 中芯国际 5.180 -1.33 894 0.803 0.38 （完）