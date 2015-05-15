基金产业：对冲基金Magnetar Capital称获得黑石少数股权入股

路透5月14日 - 对冲基金公司Magnetar Capital称美国私人直接投资公司黑石集团 已购买其少数股权，但没有透露购买金额。

该公司周四表示，现有管理团队将继续持有公司多数股权，并全面掌控运营。

Magnetar由Alec Litowitz和Ross Laser在2005年共同建立，投资侧重于有重大事件题材的公司、固定收益以及能源行业。该公司旗下管理的资产约为136亿美元。

“黑石的投资将带来刺激作用，有助于我们...继续吸引和留住重要人才，提高对各支基金的投资并强化与(黑石)这家另类资产管理领域领先者的关系，”Litowitz在声明中说。

黑石在对冲基金的投资约有550亿美元，并已为旗下两支种子基金筹资逾20亿美元。(完)