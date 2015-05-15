基金产业：对冲基金Magnetar Capital称获得黑石少数股权入股

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透5月14日 - 对冲基金公司Magnetar Capital称美国私人直接投资公司黑石集团 已购买其少数股权，但没有透露购买金额。
该公司周四表示，现有管理团队将继续持有公司多数股权，并全面掌控运营。
Magnetar由Alec Litowitz和Ross Laser在2005年共同建立，投资侧重于有重大事件题材的公司、固定收益以及能源行业。该公司旗下管理的资产约为136亿美元。
“黑石的投资将带来刺激作用，有助于我们...继续吸引和留住重要人才，提高对各支基金的投资并强化与(黑石)这家另类资产管理领域领先者的关系，”Litowitz在声明中说。
黑石在对冲基金的投资约有550亿美元，并已为旗下两支种子基金筹资逾20亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元