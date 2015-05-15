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中国汇市 | 2015年 5月 15日 星期五 08:40 BJT

中国新债：新疆下周四将招标发行共59亿元四期一般地方债券

路透上海5月15日 - 继中国江苏省后，新疆维吾尔自治区政府周四晚间发布公告，称将于下周四招标发行59亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

公告显示，三和10年债券计划发行规模为11.8亿元，各占发行总量的20%；五年和七年为17.7亿元，各占30%。是次债券发行所募资金，将用于偿还截至2013年6月30日新疆负有偿还责任债务中2015年到期的债务本金。中债资信对上述债券评级均为AAA级。

上述债券竞争性招标时间为5月21日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月22日至26日为分销期。标位限定为招标日前一至五个工作日，国债收益率曲线同期限收益率算数平均值和上浮15%之间。

今年首批地方债--江苏省的522亿元一般债券将于下周一(18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元。

另外，多位消息人士日前透露，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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