中国新债：新疆下周四将招标发行共59亿元四期一般地方债券

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8615元附近
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透上海5月15日 - 继中国江苏省后，新疆维吾尔自治区政府周四晚间发布公告，称将于下周四招标发行59亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。
公告显示，三和10年债券计划发行规模为11.8亿元，各占发行总量的20%；五年和七年为17.7亿元，各占30%。是次债券发行所募资金，将用于偿还截至2013年6月30日新疆负有偿还责任债务中2015年到期的债务本金。中债资信对上述债券评级均为AAA级。
上述债券竞争性招标时间为5月21日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月22日至26日为分销期。标位限定为招标日前一至五个工作日，国债收益率曲线同期限收益率算数平均值和上浮15%之间。
今年首批地方债--江苏省的522亿元一般债券将于下周一(18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元。
另外，多位消息人士日前透露，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。