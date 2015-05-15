《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月15日

*工商时报：

--银行对房市景气警戒，加上建商口袋逐渐吃紧，近日土建融资逐渐转为银行的卖方市场。据悉，大型指标行库的土建融放款利率，九成以上案件的利率已全面从3%起跳，最高利率甚至接近3.4%，创下近半年最高水准。

--国发会副主委黄万翔昨天表示，离岛建设基金将转型为赚钱金鸡母，采跨域加值注入创意，四年内政府结合民间投资，总计将注入492亿台币资金建设离岛。他说，〞离岛建设都是念珠型，不需花大钱搞高塔式建设〞。

--近年政策和景气变化剧烈，政府核发使用执照变严、银行核贷变难、北市又课征高额房屋税并卡关捷运联开案，种种因素冲击下，估计有高达二成新案面临交屋延后问题；而连锁效应也将使有业绩压力的上市柜建商，面临入帐时间延迟的挑战。

*经济日报：

--中信金控 总经理吴一揆表示，因应未来并购需求，将在今年股东会提案，授权董事会视情况办理现金增资500亿台币，规模为中信金成立以来最大。

--香港商淘宝网台湾分公司涉及股东结构申报不实，经济部投审会昨日决议开罚24万台币，且限期六个月内撤资，而且无法就地补正。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。