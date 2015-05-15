《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
*工商时报：
--银行对房市景气警戒，加上建商口袋逐渐吃紧，近日土建融资逐渐转为银行的卖方市场。据悉，大型指标行库的土建融放款利率，九成以上案件的利率已全面从3%起跳，最高利率甚至接近3.4%，创下近半年最高水准。
--国发会副主委黄万翔昨天表示，离岛建设基金将转型为赚钱金鸡母，采跨域加值注入创意，四年内政府结合民间投资，总计将注入492亿台币资金建设离岛。他说，〞离岛建设都是念珠型，不需花大钱搞高塔式建设〞。
--近年政策和景气变化剧烈，政府核发使用执照变严、银行核贷变难、北市又课征高额房屋税并卡关捷运联开案，种种因素冲击下，估计有高达二成新案面临交屋延后问题；而连锁效应也将使有业绩压力的上市柜建商，面临入帐时间延迟的挑战。
*经济日报：
--中信金控 总经理吴一揆表示，因应未来并购需求，将在今年股东会提案，授权董事会视情况办理现金增资500亿台币，规模为中信金成立以来最大。
--香港商淘宝网台湾分公司涉及股东结构申报不实，经济部投审会昨日决议开罚24万台币，且限期六个月内撤资，而且无法就地补正。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元