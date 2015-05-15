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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月15日-5月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 日期    时间  国家   规模      发行细节
 5/18          日本             标售12个月期贴现国库券
                                
 5/18          德国   15亿欧元  标售国库券
                                
 5/18    1350  法国             标售国库券(BTF)
                                
 5/19          日本             标售五年期公债
 5/19          西班             标售三个月和九个月期国库券
               牙               
 5/20          葡萄             标售国库券
               牙               
 5/21          日本             标售三个月期贴现国库券
 5/21          日本             标售流动性加强公债
 5/21          英国             标售2030年到期、票息4¾%的公债
                                
 5/21          法国             标售中期政府债券(BTAN)/指数关联
                                债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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