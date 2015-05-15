中国个股：渤海租赁拟受让美兰机场持有的联讯证券5.8亿股份

路透上海5月15日 - 中国第四大航空集团--海航集团内部整合仍在继续，其金融平台渤海租赁 周五公告称，拟受让同属海航集团的海口美兰国际机场有限公司持有的联讯证券约5.8亿股股份，首批转让1亿1,165万股，转让价每股2元人民币，转让总价为2.233亿元。

公告指出，美兰机场持有联讯证券的剩余股份约4.7亿股，将于2016年1月起逐步解除限售，待上述股份解除限售后，由渤海租赁与美兰机场另行协商具体转让价格并办理股份过户登记手续。

美兰机场有限公司是近期刚更名的海航基础股份公司 的母公司，美兰机场大股东包括海南航空 、海航机场集团、海南省发展控股公司等。

联讯证券目前在全国中小企业股权转让系统（新三板）挂牌，代码为830899。转让前，美兰机场持有联讯证券18.6%股份，海航系的大新华航空有限公司持股5.07%。去年联讯证券实现净利0.81亿元。

公告指出，渤海租赁本次受让联讯证券股权，为适时推进产业链条延伸与拓展，构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略。

据全国中小企业股权转让系统网站，联讯证券周四最新成交价为4.7元，当日成交额为1,651.37万元。

渤海租赁在接连收购全球两大集装箱租赁公司后，目前集装箱租赁业务规模已是全球第一；同时其子公司香港航空租赁公司亦在大举扩张飞机租赁业务。4月渤海租赁宣布定向增发方案，拟募集资金不超过160亿元。