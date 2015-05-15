全球金融：银行在对操纵外汇认罪前要求豁免，推迟达成和解时间--消息

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
知情人士称，其中很多银行希望获得SEC豁免，继续以“知名成熟发行人”(WKSI)身份运营，以便他们能够有效地出售股票和债券。这一称号可以使上市公司绕开SEC审批，直接进行筹资，流程上自然更方便快捷。
其中几位知情人士表示，一些银行还寻求另外一项豁免，即保有安全港的能力，以规避做出前瞻性陈述时面临的集体诉讼风险。
消息人士称，所涉及银行还在寻求允许他们继续从事共同基金业务的豁免。
至少一部分在汇率操纵调查中涉及到的豁免将需要由SEC五名理事投票表决。目前尚未确定具体表决日期，几名知情人士称。
其中两名知情人士表示，认罪协议可能最高下周宣布，还表示不是所有处罚都已板上钉钉。
美国司法部发言人Peter Carr拒绝就协议时间表或可能延迟的理由发表评论。花旗、摩根大通、苏皇和瑞银均未回应路透的置评请求。巴克莱发言人则拒绝置评。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 龚芳/白云)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。