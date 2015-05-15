《交易视点》台债10年券料将向1.60%整数关卡测试--元大宝来证

路透台北5月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在全球债市较前些日子稳定，美元指数也因市场预期美联储不大可能在今年6月份来进行升息而走缓；从本周美国所公布的4月零售销售、进口物价及生产者物价指数，先前假设第一季经济成长因气候严寒几近停滞将受到质疑，经济成长动能仍显不足加上通膨力道稍显不足，使得在6月升息的机会微乎其微，有助于美债殖利率走稳。