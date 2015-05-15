《交易视点》台债10年券料将向1.60%整数关卡测试--元大宝来证

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北5月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在全球债市较前些日子稳定，美元指数也因市场预期美联储不大可能在今年6月份来进行升息而走缓；从本周美国所公布的4月零售销售、进口物价及生产者物价指数，先前假设第一季经济成长因气候严寒几近停滞将受到质疑，经济成长动能仍显不足加上通膨力道稍显不足，使得在6月升息的机会微乎其微，有助于美债殖利率走稳。
台湾公债市场方面，五年券104/6期 依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整，反观十年券104/5期增额发行券的 发行前交易走势将随美债波动，若在美债殖利率走稳之下，将可增强持券信心并1.60%整数关卡来做测试，预估成交区间为1.58%-1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元