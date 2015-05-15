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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:39 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

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    --招标品种：财政部150亿六个月期贴现国债
    
    
      
    --5/15      外商直接投资数据（FDI）              4月
    --5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
                金融机构直接投资流量数据          一季度
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中国银监会周四发布年报指出，今年将推进银行业金融机构混合所有制改革，拓
宽民间资本进入银行业渠道；此外，将推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条
线的子公司制改革。 
    --中国国家发展和改革委员会日前批复，中国铁路总公司2015年铁路建设债券(铁
道债)发行额为1,500亿元人民币，规模持平于上年；而今年首期200亿元铁道债将于周
五(15日)招标，含10年和20年期。 (完)
    
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