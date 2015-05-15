《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：财政部150亿六个月期贴现国债 --5/15 外商直接投资数据（FDI） 4月 --5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国银监会周四发布年报指出，今年将推进银行业金融机构混合所有制改革，拓 宽民间资本进入银行业渠道；此外，将推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条 线的子公司制改革。 --中国国家发展和改革委员会日前批复，中国铁路总公司2015年铁路建设债券(铁 道债)发行额为1,500亿元人民币，规模持平于上年；而今年首期200亿元铁道债将于周 五(15日)招标，含10年和20年期。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次