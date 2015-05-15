《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：财政部150亿六个月期贴现国债 --5/15 外商直接投资数据（FDI） 4月 --5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国银监会周四发布年报指出，今年将推进银行业金融机构混合所有制改革，拓 宽民间资本进入银行业渠道；此外，将推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条 线的子公司制改革。 --中国国家发展和改革委员会日前批复，中国铁路总公司2015年铁路建设债券(铁 道债)发行额为1,500亿元人民币，规模持平于上年；而今年首期200亿元铁道债将于周 五(15日)招标，含10年和20年期。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元