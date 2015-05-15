《中国已公布新股发行上市日程表》--5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/19 沪 威帝股份 732023 2,000 -- -- 民生证券 5/22
5/19 沪 吉祥航空 732885 6,800 -- -- 国泰君安 5/22
5/19 沪 引力传媒 732598 不超过3,334 -- -- 德邦证券 5/22
5/19 沪 润达医疗 732108 不超过2,360 -- -- 国金证券 5/22
5/19 深 南兴装备 002757 不超过2,734 -- -- 兴业证券 5/22
5/19 深 华通医药 002758 不超过1,400 -- -- 爱建证券 5/22
5/19 深 天际股份 002759 2,400 -- -- 国金证券 5/22
5/19 深 华铭智能 300462 不超过1,722 -- -- 光大证券 5/22
5/19 深 迈克生物 300463 不超过4,950 -- -- 申万宏源 5/22
5/19 深 赛摩电气 300466 不超过2,000 -- -- 申万宏源 5/22
5/19 深 迅游科技 300467 1,000 -- -- 国金证券 5/22
5/19 深 四方精创 300468 不超过2,500 -- -- 国信证券 5/22
5/20 沪 迎驾贡酒 732198 8,000 -- -- 日信证券 5/25
5/20 沪 华铁科技 732300 不超过5,067 -- -- 国信证券 5/25
5/20 沪 传明环保 -- 不超过4,580 -- -- 中金公司 5/25
5/20 沪 永创智能 732901 2,500 -- -- 海通证券 5/25
5/20 沪 灵康药业 732669 6,500 -- -- 中信证券 5/25
5/20 沪 金桥信息 732918 2,200 -- -- 申万宏源 5/25
5/20 深 高 伟 达 300465 不超过3,334 -- -- 华泰联合 5/25
5/21 沪 石大胜华 732026 不超过5,068 -- -- 招商证券 5/26
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暂缓发行 沪 红 蜻 蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
5/15 深 永兴特钢 5,000 21.74 17.97 平安证券
5/15 深 山河药辅 1,160 14.96 22.99 国元证券
5/15 深 浙江金科 2,650 7.84 22.97 平安证券
5/15 深 惠伦晶体 4,208 6.43 22.96 招商证券
5/15 深 东方新星 2,534 7.49 20.49 华泰联合
5/15 深 三鑫医疗 1,986 12.87 22.98 华泰联合
5/15 深 康拓红外 3,500 6.88 18.11 中投证券
5/15 深 全志科技 4,000 12.73 19.89 平安证券
5/15 沪 海利生物 7,000 6.81 21.28 海通证券
5/15 沪 雪峰科技 8,235 4.98 22.95 东方花旗
5/15 沪 艾华集团 5,000 20.74 22.99 平安证券
*5/18 深 先导股份 1,700 21.21 22.98 兴业证券
*5/18 沪 新 通 联 2,000 14.31 22.98 中德证券
*5/18 沪 普 莱 柯 4,000 15.52 18.89 平安证券
*5/18 沪 醋化股份 2,556 19.58 22.98 平安证券
*5/18 沪 金海环境 5,250 5.39 22.99 西南证券
-- 深 永东股份 2,470 13.56 22.99 中德证券
-- 深 田中精机 1,668 7.92 22.98 中德证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元