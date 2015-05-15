《新兴市场重要经济事件预告》--5月15日-5月22日

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5月15日(五)

雅典--经济学人杂志组织与希腊政府的圆桌会议。希腊总理齐普拉斯、财长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen将发表主旨演讲(最后一日)。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行公布5月政策会议会议记录(0700)。

布拉格--欧洲银行业和金融历史协会(EABH)举办国际会议，“通胀的历史”为会议主题。

5月18日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至5月19日)。

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在南非外国记者协会上讲话(0600)。

5月19日(二)

纽约--印度央行总裁拉詹在纽约经济俱乐部一次午餐会上发表演说。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计没有利率宣布)。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。

雅加达--印尼央行理事会会议。

5月20日(三)

安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。

5月21日(四)

葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦等人。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。

5月22日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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