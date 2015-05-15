《新兴市场重要经济事件预告》--5月15日-5月22日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
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5月15日(五)
雅典--经济学人杂志组织与希腊政府的圆桌会议。希腊总理齐普拉斯、财长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen将发表主旨演讲(最后一日)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行公布5月政策会议会议记录(0700)。
布拉格--欧洲银行业和金融历史协会(EABH)举办国际会议，“通胀的历史”为会议主题。
5月18日(一)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至5月19日)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在南非外国记者协会上讲话(0600)。
5月19日(二)
纽约--印度央行总裁拉詹在纽约经济俱乐部一次午餐会上发表演说。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计没有利率宣布)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。
雅加达--印尼央行理事会会议。
5月20日(三)
安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。
5月21日(四)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦等人。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。
5月22日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元