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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 09:34 BJT

《香港报摘》--信报5月15日

* 要闻版头条：

--国务院提出加快高速宽频网络建设，为“互联网+”行动提供有力支持，消息刺激本地科技及软件股急升。

* 其他：

--21控股 获阿里影业 前股东董平、曾参与《人在囧途》的中国著名喜剧演员徐峥、《疯狂的石头》导演宁浩等入主，昨天复牌股价飙升近1.3倍。

--《华尔街日报》引述知情人士透露，腾讯 已收购美国手游公司Pocket Gems Inc.约20%股份，作价6,000万美元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)

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