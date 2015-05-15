版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:41 BJT

标题新闻：日本尼康股价重挫逾11%，昨日该公司公布财报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐