南华期货：中国期指多方仍占优

以下内容节选自5月15日的《期货日报》：

周四，股指期货小幅高开后弱势振荡，沪深300股指期货主力合约IF1506以4662.4点开盘，高开9.2点，盘中小幅振荡，最高涨至4694.6点，最低跌至4636.4点，收于4664点。

前20名席位在IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单126907手、卖单136885手，主力净空持仓量9978手，较前一交易日小幅减少2578手。进一步来看，虽然股指期货弱势振荡，但各合约前20名多单依然增加，说明多方依然长期看好后市。(完)

详情请点选链接：here