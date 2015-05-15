中投期货：供应过剩依然困扰，大连豆粕期货或开启新的下跌空间

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
以下内容节选自5月15日的《期货日报》：
进入5月中旬，国内沿海豆粕市场整体延续偏弱运行态势，多地价格回落至2800元/吨以下，局部较月初下跌近百元/吨。豆粕市场持续偏弱，除外盘走势低迷及生产成本下降等因素外，缺少国内养殖需求提振也是造成市场低迷的重要原因。
按照目前的进口预报规模，5、6、7三个月国内将迎来进口大豆到港高峰，预计到港总量有望达到2000万吨。届时国内油厂开工不足及豆粕供应偏紧的状况将得到明显改善，豆粕市场承受的压力趋于增大。结合远期油厂压榨收益水平及豆油反弹后对压榨收益的贡献率提升，油厂在盘面的套保需求依然较强。一旦美豆跌破振荡区间向下寻找新的价格平衡点，国内豆粕市场也有望开启新的下跌空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元