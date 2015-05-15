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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:42 BJT

中投期货：供应过剩依然困扰，大连豆粕期货或开启新的下跌空间

以下内容节选自5月15日的《期货日报》：

进入5月中旬，国内沿海豆粕市场整体延续偏弱运行态势，多地价格回落至2800元/吨以下，局部较月初下跌近百元/吨。豆粕市场持续偏弱，除外盘走势低迷及生产成本下降等因素外，缺少国内养殖需求提振也是造成市场低迷的重要原因。

　　按照目前的进口预报规模，5、6、7三个月国内将迎来进口大豆到港高峰，预计到港总量有望达到2000万吨。届时国内油厂开工不足及豆粕供应偏紧的状况将得到明显改善，豆粕市场承受的压力趋于增大。结合远期油厂压榨收益水平及豆油反弹后对压榨收益的贡献率提升，油厂在盘面的套保需求依然较强。一旦美豆跌破振荡区间向下寻找新的价格平衡点，国内豆粕市场也有望开启新的下跌空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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