国信期货：沪镍短期回调中期仍看涨

以下内容节选自5月15日的《期货日报》：

近阶段，镍市的巨大波动性引发市场广泛关注。在经历了4月以来最高涨幅达26%的大幅反弹后，沪镍自115300元/吨的年内高点回落。虽然宏观政策环境和天气因素的利好仍在，但国内镍期货围绕挤仓话题的争议升温。预计镍市短期回调后，中期仍有望上涨。

沪镍3月底以来的行情主线主要围绕套利压制、超跌反弹、环保因素、挤仓效应等多个话题，其间还受到中美宏观政策“蜜月期”、国内供需再平衡和厄尔尼诺来袭等利多因素推动。由于沪镍上市之初的交割品设置存在一定瓶颈，随着7月交割月的临近，镍期现价差及现货品牌间价差显着扩大。现货可交割品的相对紧张逐步凸显，多空围绕挤仓问题的争议加剧了镍价的双向波动。(完)

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