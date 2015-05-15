国信期货：沪镍短期回调中期仍看涨

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
以下内容节选自5月15日的《期货日报》：
近阶段，镍市的巨大波动性引发市场广泛关注。在经历了4月以来最高涨幅达26%的大幅反弹后，沪镍自115300元/吨的年内高点回落。虽然宏观政策环境和天气因素的利好仍在，但国内镍期货围绕挤仓话题的争议升温。预计镍市短期回调后，中期仍有望上涨。
沪镍3月底以来的行情主线主要围绕套利压制、超跌反弹、环保因素、挤仓效应等多个话题，其间还受到中美宏观政策“蜜月期”、国内供需再平衡和厄尔尼诺来袭等利多因素推动。由于沪镍上市之初的交割品设置存在一定瓶颈，随着7月交割月的临近，镍期现价差及现货品牌间价差显着扩大。现货可交割品的相对紧张逐步凸显，多空围绕挤仓问题的争议加剧了镍价的双向波动。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元