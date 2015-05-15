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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:44 BJT

《交易视点》台债追价意愿不高，料维持区间波动--群益金鼎证券

路透台北5月15日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，国际债市近期震荡大，即使走势偏空但台债上方支撑强，然而本月底与下月初分别有5年与10年增额券的发行前交易，追价意愿也相当低，预料走势维持区间波动。五年券104/6期 区间1.00-1.05%，十年券104/5期增额发行 区间1.57-1.65%。

IRS利率(利率交换)市场原本观望，之后随美债利率下跌走低。二年成交0.99-0.995%，三年成交1.115%，四年成交1.23%，五年成交1.335-1.345%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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