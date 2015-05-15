《全球重要经济事件一览表》--5月15日-5月22日

路透5月15日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

5月15日(五)

雅典--经济学人杂志组织与希腊政府的圆桌会议。希腊总理齐普拉斯、财长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁，及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen将发表主旨演讲(最后一日)。

剑桥--英国央行副总裁兼英国审慎监管局(PRA)局长Andrew Bailey在剑桥大学休斯大厅发表演说。

东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演说(0340)。

5月17日(日)

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在企业金融论坛发表演讲(2330)。

5月18日(一)

斯德哥尔摩--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前的经济状况和货币政策，在瑞典央行全球研讨会上发表演讲(0600)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和欧洲央行执委会成员莫尔许参加瑞典央行全球前景研讨会。

5月19日(二)

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)召开公开会议，讨论该委员会的2015年年报及委员的章程。

加拿大爱德华王子岛--加拿大央行总裁波洛兹在爱德华王子岛大夏洛特敦地区商会(Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce)发表讲话，之后举行记者会。

悉尼--澳洲央行发布5月政策会议记录(0130)。

维也纳--维也纳证交所颁奖晚会。奥地利财长Hans Joerg Schelling 发表主旨演讲，欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参与小组讨论(1600)。

日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在日内瓦发表主题为“瑞士货币政策事实与虚构”的讲话(1600)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在洛伊国际政策研究所G20研究中心主办的“国际治理未来与G20”会议上发表讲话(2315)。

德国慕尼黑--主题为“经济成长、货币政策与结构改革：美国和欧洲今后的挑战”的会议(至5月20日)，演讲者包括欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯。

5月20日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月会议记录。(1800)

慕尼黑--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说。(0700)

纽约--纽约联邦储备银行主办一场名为“抵押贷款合约设计：对家庭、货币政策及金融稳定意涵”的会议。(至5月21日)

伦敦--英国央行公布5月政策会议记录。(0830)

墨尔本--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在2015年信用卡及支付年会发表演说。(2250)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有排定宣布利率。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

5月21日(四)

葡萄牙辛特拉--欧洲央行举行中央银行业务论坛(至5月23日) 。讲演者包括欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行执委普雷特、IMF经济顾问布兰查德、英国央行总裁卡尼、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、爱尔兰央行总裁霍诺汉、经济合作暨发展组织首席经济学家曼恩和日本央行总裁黑田东彦。

纽约--纽约联邦储备银行主办一场名为“抵押贷款合约设计：对家庭、货币政策及金融稳定意涵”的会议，美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan将出席该会议的“C小组会议：货币政策和金融稳定的意义”(1730)。

斯坦福--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和前费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席“有关改革实际影响的政策小组会议”(2300)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说。

东京--日本央行举行货币政策会议(至5月22日)。

5月22日(五)

曼彻斯特--英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会(Association of Corporate Treasurers)会议上讲话(0945)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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