瑞达期货：技术解盘沪胶做空动能不强，关注20日均线支撑

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
以下内容节选自5月15日的《期货日报》：
5月4日，沪胶1509合约呈现出跳空高开、加速上涨的态势，不过盘面显示，当日成交量有所萎缩，持仓量略有减少，这意味着多头有获利了结的倾向。而后期持仓量持续下降也验证了这一推断。多头持续“撤退”使得沪胶反弹告一段落，进而转入调整阶段。从近期前20名主力净持仓的变化来看，净空持仓持续增加，说明主流空头力量有所增强。
5月14日，沪胶期价出现大幅杀跌局面，空头力量在14100—14250元/吨一带得到释放。而威廉指标并未大幅下行到极空区域，而是停留于“50”这个中性分水岭附近，说明空头的打压并不具备持续性，做空动能也不是很强。
操作上，短线沪胶将在14000—14600元/吨区间振荡，高抛低吸。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元