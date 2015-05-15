瑞达期货：技术解盘沪胶做空动能不强，关注20日均线支撑

以下内容节选自5月15日的《期货日报》：

5月4日，沪胶1509合约呈现出跳空高开、加速上涨的态势，不过盘面显示，当日成交量有所萎缩，持仓量略有减少，这意味着多头有获利了结的倾向。而后期持仓量持续下降也验证了这一推断。多头持续“撤退”使得沪胶反弹告一段落，进而转入调整阶段。从近期前20名主力净持仓的变化来看，净空持仓持续增加，说明主流空头力量有所增强。

5月14日，沪胶期价出现大幅杀跌局面，空头力量在14100—14250元/吨一带得到释放。而威廉指标并未大幅下行到极空区域，而是停留于“50”这个中性分水岭附近，说明空头的打压并不具备持续性，做空动能也不是很强。

操作上，短线沪胶将在14000—14600元/吨区间振荡，高抛低吸。(完)

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