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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 08:49 BJT

国泰君安期货：白糖进口量决定郑糖后期走势

以下内容节选自5月15日的《期货日报》：

从目前情况来看，2014/2015榨季国内食糖产量即将尘埃落定，未来进口量以及进口政策将成为影响国内糖价的最关键因素。 　　 　　2015年3月，中国进口食糖49.1万吨，同比增长19.32%，进口均价为388.88美元/吨。2015年1—3月累计进口食糖99.98万吨，同比增长15.78%。市场普遍认为2015年食糖进口总量将会控制在300万吨，这意味着未来9个月将进口200万吨。 (完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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